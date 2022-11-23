زاخاروفا تقترح الاعتراف بالبرلمان الأوروبي "راعيا للحماقة"

اقترحت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الاعتراف بالبرلمان الأوروبي بصفته "راعيا للحماقة"، وذلك تعليقا على قراره الاعتراف بروسيا "كدولة راعية للإرهاب".

وكتبت زاخاروفا في قناة تيليغرام: "أقترح الاعتراف بالبرلمان الأوروبي كجهة "راعية للحماقة"، وذلك ردا على تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يعترف بروسيا "كدولة راعية للإرهاب".

واعتمد البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء قرارا غير ملزم قانونيا بالاعتراف بروسيا "كدولة راعية للإرهاب" بسبب العملية العسكرية الخاصة الجارية في أوكرانيا، وذلك في إطار نتائج التصويت الذي أجري خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ.

المصدر: ريا نوفوستي.