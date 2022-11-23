اندلاع النيران في مقر إقامة سفير الجزائر وسط موسكو (فيديو)

قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بالعاصمة الروسية لمراسل "تاس"، إن النيران اندلعت اليوم الأربعاء في مبنى مقر إقامة سفير الجزائر وسط موسكو.

وأضاف المصدر: "اندلع الحريق في مبنى سكن سفير الجزائر في شارع سبيريدونوفكا بوسط العاصمة".

وأشار المصدر، إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران بسرعة. ويجري التحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحريق.

وأفادت المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ بأنه "بفضل الإجراءات المتخذة، تم في الساعة 11:26، إخماد الحريق. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

وأكدت المديرية، أن 16 سيارة إطفاء و 61 عنصرا شاركوا في إطفاء الحريق.

المصدر: تاس