السلطات الروسية تعتقل نجل وزيرة نشر مشاهد يهدد فيها زملاءه في المدرسة (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الروسية مقاطع فيديو لنجل وزيرة التنمية الرقمية في جمهورية تشوفاشيا الروسية كريستينا مينينا، وهو يعد بإطلاق النار على زملائه في مدرسة بالعاصمة تشيبوكساري.

ووفقا لتلاميذ وأولياء الأمور بالمدرسة التي تنتمي إلى مدارس النخبة في العاصمة التشوفاشية، نشر روبرت وهو طالب في الصف العاشر (15-16 عام تقريبا)، عدة مقاطع فيديو بمشاهد دموية على قناة "تليغرام" الخاصة به، وهدد بقتل زملائه يوم 25 نوفمبر.

بعد ذلك، داهمت قوات إنفاذ القانون شقة المتمرد وقامت بتفتيشها، بعدما حاولت إدارة المدرسة بكل طريقة ممكنة التعتيم على تلك المشكلة، ووجد الضباط قدحا عليه صليب معقوف، وأدوات مائدة عليها رموز نازية.

لم يكن بحيازة المراهق أسلحة، والفحص لا زال جاريا، فيما يمنع أولياء الأمور حتى الآن أطفالهم من الذهاب إلى الفصول الدراسية بسبب وجود هذا الطالب الخطر.

المصدر: تليغرام