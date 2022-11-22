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بوتين يحضر قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان

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بوتين يحضر قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان
Sputnik SERGEI GUNEYEV
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أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوجه إلى أرمينيا اليوم الأربعاء لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان.

وكانت الكرملين قد ذكر أن القمة ستبحث "الاتجاهات الرئيسية للتعاون ضمن المنظمة والقضايا الدولية والإقليمية الآنية".

وسيشارك في القمة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، ورؤساء بيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان، ألكسندر لوكاشينكو وصدر جباروف وإمام علي رحمان.

ومن المتوقع أن يركز الزعماء على تطوير نظام الرد على الأزمات والإجراءات المشتركة لمساعدة أرمينيا على خلفية التوتر على حدودها مع أذربيجان، حسبما أكدت الأمانة العامة للمنظمة.

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وتتوقع أرمينيا من القمة "تقييما سياسيا لممارسات أذربيجان" على الحدود ووضع خارطة طريق لاستعادة وحدة أراضي البلاد.

ومن المقرر أن يعقد بوتين لقاء ثنائيا مع باشينيان على هامش القمة، ويعقد مباحثات مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو.

وقبل انطلاق القمة سيعقد اجتماع مشترك لمجالس وزراء الخارجية والدفاع وأمناء مجالس الأمن القومي.

المصدر: تاس

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