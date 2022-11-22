مقتل رجل وامرأة في انفجار عبوة مجهولة بمقاطعة بيلغورود الروسية

قال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن اثنين من المدنيين لقيا حتفهما في إحدى قرى المنطقة، بعد انفجار قطعة ذخيرة مجهولة.

وأضاف غلادكوف: "وقع في مقاطعتنا قتيلان، هذه المرة في قرية ستاروسيل بمنطقة كراسنوياروجسكي. قتل رجل مع زوجته بواسطة نوع غير معروف من الذخيرة".

وتابع الحاكم القول: "يتم اتخاذ جميع إجراءات التحقيق اللازمة، بما في ذلك لمعرفة وتحديد سبب قدوم هذه العائلة إلى القرية. أود التذكير بأنه منذ 27 أكتوبر، تم فرض حالة الطوارئ في أراضي هذه المنطقة".

وأشار غلادكوف، إلى أن الدخول إلى المراكز السكنية التي فرضت فيها حالة الطوارئ، محظور دون موافقة رؤساء المناطق.

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تقع قرية ستاروسيل، بالقرب من حدود الدولة مع أوكرانيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 200 شخص.

المصدر: نوفوستي