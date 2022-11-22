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بوتين: يجب زيادة حجم النقل عبر "الطريق البحري الشمالي" إلى 200 مليون طن

أخبار روسيا

بوتين: يجب زيادة حجم النقل عبر
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حجم حركة البضائع عبر "الطريق البحري الشمالي" يجب أن يصل في المستقبل القريب إلى 200 مليون طن.

وأضاف بوتين، خلال مشاركته عبر الفيديو اليوم في فعالية إنزال كاسحة الجليد الذرية "ياقوتيا" الذرية إلى الماء: "التمويل المتزايد وبعث وتطوير الكفاءات العلمية والهندسية في مجال بناء السفن المتخصصة والعاملة بالطاقة النووية، يسمح بتعزيز دور روسيا الرائد في مجال استخدام هذا الطريق الهام جدا للنقل البحري – الطريق الشمالي. تم القول الآن إنه في المستقبل القريب، يجب أن يصل حجم الحركة هناك إلى 200 مليون طن وهذا ما يجب أن يحدث، مع الأخذ في الاعتبار حجم ونمو التجارة العالمية".

وأشار بوتين إلى أن "استعادة الكفاءات وتطويرها في مجال بناء السفن المتخصصة والعاملة بالطاقة الذرية، يسمح لروسيا بتأكيد صفتها التكنولوجية العالية. ويسمح ذلك بتحميل المنشآت الإنتاجية الحالية في مجال بناء السفن، بما في ذلك في منطقة مهمة بالنسبة لنا مثل الشرق الأقصى، أعني إنشاء حوض بناء السفن الكبير الجديد – زفيزدا".

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المصدر: نوفوستي

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