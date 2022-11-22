 إنزال كاسحة الجليد الذرية "ياقوتيا" إلى الماء

شارك الرئيس فلاديمير بوتين، عبر الفيديو اليوم، في فعالية إنزال إلى الماء كاسحة الجليد الذرية "ياقوتيا"، التي تم بناؤها في حوض بناء السفن "البلطيق" في بطرسبورغ.

وتنتمي"ياقوتيا" لفئة كاسحات الجليد شاملة المهام التي تعمل بالطاقة النووية من المشروع رقم 22220. وتعتبر الكاسحات من هذا المشروع التي يتم بناؤها بطلب من الهيئة الروسية للطاقة الذرية "روساتوم"، أقوى وأكبر السفن من هذا النوع في العالم. وبشكل إجمالي سيتم ضمن هذا المشروع الذي انطلق في عام 2013، بناء 5 كاسحات جليد. باتت جاهزة منها: "ارتيكا" وسيبير" ودخلتا للخدمة ضمن أسطول روسيا الذري.

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تم وضع أساس "ياقوتيا" في عام 2020. بعد إنزالها إلى الماء ستتواصل عملية تجهيزها في مرسى خاص في حوض بناء السفن "البلطيق"، الذي يعتبر من أكبر مؤسسات بناء السفن في روسيا، وتأسس عام 1856. وبشكل إجمالي تم في هذا المصنع العريق بناء أكثر من 600 سفينة حربية وغواصة وسفن مدنية خلال أكثر من 160 عاما من تاريخ وجوده.

المصدر: تاس