عمدة مدينة روسية توجه للمشاركة بالعملية العسكرية: لا يمكن البقاء جانبا عندما يخوض وطني معركة المصير

أعلن رئيس إدارة مدينة تشيتا ألكسندر سابوجنيكوف، أنه اتخذ القرار بالتوجه إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي.

وكتب سابوجنيكوف، على قناته في تيلغرام: "لقد اتخذت القرار بالتوجه إلى المكان الذي يحتاجني بشدة اليوم - إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. خدمت سابقا في قوات الإنزال الجوي( المظليين) ولدي قدر من الخبرة القتالية، وأنا كمواطن لا يمكنني البقاء جانبا عندما يخوض وطني معركته المصيرية في سبيل ضمان المستقبل الذي وفره لنا أجدادنا. أرى واجبي ومهمتي في الوقوف من جديد للدفاع عن بلادنا".

وتوجه العمدة بالشكر لحاكم المقاطعة وللحكومة الإقليمية ولسكان المدينة وللمتطوعيين ولكل من "يساعد في جعل مدينتنا أفضل".

من جانبه، أكد مصدر في إدارة المدينة لمراسل "نوفوستي": "نعم لقد ترك سابوجنيكوف منصبه، لا يمكنني الحديث عن السبب وعن نواياه الشخصية لاحقا. تم تعيين نائبه الأول أندريه غرينيشين في منصب القائم بأعمال العمدة".

ويشار إلى أن سابوجنيكوف ترأس إدارة تشيتا منذ عام 2019. وهو يبلغ من العمر 46 عاما، وهو متزوج ولديه ابنة.

المصدر: نوفوستي