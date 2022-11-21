بيسكوف: روسيا الاتحادية ستبحث بنفسها عن قتلة أسراها

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن روسيا تبحث بنفسها عن أولئك الذين أعدموا أسرى الحرب الروس، مشددا على ضرورة العثور عليهم ومعاقبتهم.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف بهذا الشأن: "لا شك أن روسيا ستبحث بنفسها عن مرتكبي هذه الجريمة. يجب العثور عليهم ومعاقبتهم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 18 نوفمبر أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صورها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأوضحت الوزارة في بيان بالخصوص أنه "لا يمكن اعتبار القتل المتعمد لأكثر من 10 جنود روس مقيدين بطلقات مباشرة في الرأس على أيدي أفراد القوات الأوكرانية (استثناء مأساويا) من التزام نظام كييف المزعوم بحقوق أسرى الحرب".

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

المصدر: تاس + نوفوستي