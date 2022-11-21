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عدد القتلى بحريق في ساحة كومسومولسكايا وسط موسكو يرتفع إلى سبعة

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عدد القتلى بحريق في ساحة كومسومولسكايا وسط موسكو يرتفع إلى سبعة
Sputnik
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قال مصدر في هيئات الطوارئ في موسكو، إن عدد القتلى في الحريق الذي شب بمستودع أزهار في ساحة كومسومولسكايا وسط العاصمة ارتفع إلى سبعة.

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي": "تم التحقق من مقتل 7 أشخاص".

اندلع الحريق بعد ظهر أمس، في مستودع من طابقين في ساحة كومسومولسكايا، البناء رقم 1 البلوك رقم 18. ولاحظ شهود العيان خلال ذلك وجود دخان كثيف.

وتمت السيطرة على الحريق في المستودع ومنع انتشاره في الساعة 18:20، وفي الساعة 22:03 تم إخماد النيران المفتوحة، وقبل منتصف الليل بخمس دقائق تم إطفاء الحريق بشكل تام.

وشاركت في عمليات الإطفاء، 42 سيارة إطفاء مع 121 شخصا من عناصر الإطفاء. وتم كذلك استخدام قطار إطفاء.

وتقوم الهيئات المختضة بالتحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي

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