"صنداي تايمز": بريطانيا تواصل شراء النفط الروسي رغم ادعائها التخلي عنه

أكدت صحيفة "صنداي تايمز" أن المملكة المتحدة تواصل شراء النفط الروسي، على الرغم من ادعاء السلطات البريطانية وقف واردات النفط من روسيا في إطار العقوبات الغربية.

وفقا لحسابات الصحيفة، وصلت 39 ناقلة نفط روسية تزيد قيمة شحناتها عن 200 مليون يورو إلى الموانئ البريطانية منذ نهاية فبراير، لكن هذه الشحنات لم تصنف على أنها روسية.

وتلفت الصحيفة أنه في يونيو ويوليو، قدرت إمدادات النفط الروسية التي وصلت إلى المملكة المتحدة بمبلغ 80 مليون يورو، بينما تشير التقارير الرسمية إلى أن المملكة المتحدة لم تشتري النفط من روسيا على الإطلاق خلال الفترة المبينة.

وفقا للصحيفة، شحنات النفط الروسي يتم تسجيلها في الوثائق البريطانية بأنها أوروبية، حيث يعاد تحميل الشحنات المنقولة من أحد الموانئ الروسية (توابسي أو نوفوروسيسك مثلا) من سفينة إلى أخرى في أحد الموانئ الأوروبية (اليونان أو ألمانيا أو هولندا مثلا).

وأكدت صحيفة صنداي تايمز أن هذا المنحى لا ينتهك التشريع البحري الحالي، وفي المملكة المتحدة، يجب على الشركات تحديد بلد شحن النفط، وليس بلد المنشأ.

في المحصلة، تقدر قيمة النفط الروسي الذي تم شحنه منذ مارس، إلى المملكة المتحدة بـ925 مليون دولار.

وفي الربيع، أعلن كفازي كفارتنغ، الذي شغل منصب وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة، أن البلاد سترفض استيراد النفط والمنتجات النفطية من الاتحاد الروسي بحلول نهاية عام 2022.

المصدر: تاس