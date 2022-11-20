روغوف: الجيش الأوكراني يحضر لشن هجوم كبير على بيرديانسك أو ميليتوبول

أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن قوات نظام كييف المنتشرة على خط التماس في منطقة زابوروجيه تقوم بتحضيرات للتقدم جنوبا باتجاه ميليتوبول أو بيرديانسك.

ونقلت وكالة تاس عن فلاديمير روغوف يوم الأحد قوله: "وحدات الجيش الأوكراني المنتشرة على خط التماس في منطقة زابوروجيه تقوم بتحضيرات قتالية قبل تقدمها جنوبا باتجاه ميليتوبول أو بيرديانسك".

ووفقا له "الوحدات التي تنضم للمشاركة في القتال، هي وحدات جاهزة ولديها خبرة قتالية، اكتسبتها في محاور خيرسون وكريفوي روج".

وبرأي روغوف، ميليتوبول ستشكل هدفا رئيسيا لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية المتوقع: "إذا تحدثنا عن وجهة مراكمة القوة البشرية والمعدات، فعلى الأرجح أن الأولوية ستكون لشن هجوم على ميليتوبول. هذه المدينة تعد من المدن الرئيسية. علاوة على ذلك، هيئة الأركان العامة الأوكرانية والعسكريين المحيطين بالقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني يعتقدون أن معركة ميليتوبول ستقرر مصير الحملة العسكرية بأكملها في جميع الاتجاهات.

وأضاف: هناك تعزيزات عسكرية من بينها دبابات، وراجمات صواريخ، ومنظومات هيمارس، تصل بالقطارات الى منطقة فولنيانسك القريبة من زاباروجيه (على بعد 10-12 كلم).

وأكد أن القوات المتحالفة جاهزة للدفاع. وفقا له: "خط التماس بطول زاباروجيه واضح تماما بالنسبة لنا، وقد تمت دراسته بالكامل، وقمنا بوضع تحصينات في كل مكان، وقمنا بتدعيم نقاط الضعف، لذلك لا نرى أي مشاكل كبيرة، وهذا أمر جيد".

وأشار روغوف في وقت سابق إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ترسل تعزيزات تقدر بنحو لواءين، ومركبات مدرعة ومدفعية بكميات كبيرة إلى أوريخوف القريبة من منطقة زابوروجي.

وأضاف أن نقل قرابة 40 ألف جندي أوكراني من خيرسون إلى منطقة زابوروجيه سيستغرق من أسبوع إلى أسبوعين، وبعد ذلك سيزداد الوضع سخونة على خط التماس.

وفقا لروغوف، ستكون أولوية كييف هي الاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية وإنرغودار، وكذلك الوصول إلى بيرديانسك على ساحل بحر آزوف من أجل قطع الممر البري إلى شبه جزيرة القرم.

المصدر: تاس