المجلس الروسي لحقوق الإنسان يدعو لتحقيق دولي في جرائم قوات كييف

دعا المجلس الروسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها نازيو قوات كييف.

وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية لمجلس حقوق الإنسان يوم السبت، استنادا لمبدأ التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان: "ندعو لتشكيل لجنة دولية لإجراء تحقيق شامل في جرائم القوات الأوكرانية والمسلحين الذين يقاتلون إلى جانبها، ومعاقبة الجناة وفقا للقانون الدولي والوطني".

وأضاف البيان "إدراكا منا بأن مناشداتنا للمدافعين عن حقوق الإنسان في أوروبا قد يتم تجاهلها، أو أن تخضع تقييماتهم لتعديلات الساسة الأوروبيين، وهذا ما حدث مرات عدة، نوجه نداءنا في المقام الأول إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وأشار أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى مقطعي فيديو تم توزيعهما يوم الجمعة الماضي في قنوات تيليغرام، لإطلاق النار على أسرى حرب روس، من بنادق الجنود الأوكرانيين كما تم تسجيل حادثة مماثلة في مارس 2022.

المصدر: إنترفاكس