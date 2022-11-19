شركة الطاقة الأوكرانية تدعو المواطنين لمغادرة البلاد لتوفير الكهرباء

اقترح مكسيم تيمشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية، على المواطنين أن يفكروا في مغادرة البلاد لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر لتقليل استهلاك الكهرباء.

ونقلت قناة التيليغرام TCN عن تيمشينكو قوله: "إذا كان بوسع السكان العثور على مكان إقامة بديل لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى، سيكون ذلك مفيدا جدا لنظام توفير الطاقة. من حيث الحد من استهلاك الكهرباء، وضمان توفر التيار في المستشفيات التي تنقذ جنودنا الجرحى".

وأضاف: رحيل الأوكرانيين عن البلاد يساعد في توفير الكهرباء وتخفيف العبء عن نظام الطاقة الذي فقد نصف قدراته نتيجة الهجمات المكثفة التي تشنها روسيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال يوم الجمعة إن نصف نظام الطاقة في البلاد قد تم تعطيله بفعل الضربات الصاروخية الروسية.

المصدر: نوفوستي