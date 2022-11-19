"الدوما": زيلينسكي يحتضر وحادث بولندا فضحه

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن فلاديمير زيلينسكي يحتضر ولا يتمتع بالاستقلالية، وأن حادث صاروخ بولندا دليل دامغ على ذلك.

وكتب سلوتسكي على "تلغرام": "من الواضح أن زيلينسكي بدأ يحتضر، حيث يزعم تارة استعداده للتفاوض، بل ويطرح بعض الصيغ الخاصة لذلك، وتارة يرفض التفاوض جملة وتفصيلا ويصدر مراسيم تحظر ذلك".

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وأضاف: "رئيس أوكرانيا ليس شخصية مستقلة والحادث الذي وقع في بولندا فضحه، حيث فشل النظام الأوكراني بشكل صارخ في استفزاز الناتو وجرّه إلى مواجهة مباشرة مع روسيا".

المصدر: نوفوستي