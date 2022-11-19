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"الدوما": زيلينسكي يحتضر وحادث بولندا فضحه

أخبار روسيا

Globallookpress
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن فلاديمير زيلينسكي يحتضر ولا يتمتع بالاستقلالية، وأن حادث صاروخ بولندا دليل دامغ على ذلك.

وكتب سلوتسكي على "تلغرام": "من الواضح أن زيلينسكي بدأ يحتضر، حيث يزعم تارة استعداده للتفاوض، بل ويطرح بعض الصيغ الخاصة لذلك، وتارة يرفض التفاوض جملة وتفصيلا ويصدر مراسيم تحظر ذلك".

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وأضاف: "رئيس أوكرانيا ليس شخصية مستقلة والحادث الذي وقع في بولندا فضحه، حيث فشل النظام الأوكراني بشكل صارخ في استفزاز الناتو وجرّه إلى مواجهة مباشرة مع روسيا".

المصدر: نوفوستي

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