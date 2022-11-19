مدفيديف: العالم كله سئم من نظام كييف وابتزازات زيلينسكي المستمرة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الجميع سئموا من نظام كييف، ولاسيما رئيسه فلاديمير زيلينسكي.

وكتب مدفيديف على "تلغرام": "الجميع سئموا من نظام كييف، وبخاصة من زيلينسكي المتوتر، الذي يستجدي العطف باستمرار، ويئن، ويبتز ليأخذ المزيد والمزيد من الصدقات بالمال والأسلحة، إنه يتصرف كطفل يعاني من مشاكل في النمو".

وأشار مدفيديف إلى أن المحاولات الفاشلة لاتهام روسيا في قصف بولندا لم تنجح ولم يقبلها حتى "البولنديون الذين يعانون أكثر من غيرهم من رهاب الروس".

المصدر: نوفوستي