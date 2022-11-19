تحديد أولي لسبب الانفجار في مبنى سكني في ساخالين

قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة ساخالين اليوم، إن التحقيقات الأولية تدل على أن سبب الانفجار في مبنى سكني في منطقة تيموفسكويه في الجزيرة، كان أسطوانة غاز سعتها 20 لترا.

وأضاف المصدر في حديث لمراسل "تاس": "وفقا للنتائج الأولية للتحقيق، انفجرت أسطوانة غاز سعة 20 لترا. هذه العبوة كانت موجودة في الشرفة".

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وأشار المصدر، إلى أن قواعد الأمن الصناعي والسلامة المهنية تمنع تخزين ووضع عبوات وأسطوانات من هذا الحجم في المباني السكنية، ولا يسمح بالاستخدام هناك إلا لعبوات سعة خمسة لترات فقط.

ووقع الانفجار في مبنى سكني في منطقة تيموفسكويه (بمقاطعة ساخالين) بعد ظهر يوم 19 نوفمبر 2022 في مبنى من خمسة طوابق في 6 أ شارع بيبليوتنايا. ونتيجة للانفجار والانهيار اللاحق للمنزل، قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص.

المصدر: وكالات