"روسكومنادزور" تعلن إفشال محاولة اختراق سيبرانية واسعة استهدفت أنظمتها

أعلنت المؤسسة الروسية للرقابة المعلوماتية "روسكومنادزور" تعرضها لهجوم سيبراني وتصديها للمتسللين، بعد تتبعها لهم وفشلهم بالنفاذ للبيانات السرّية المكلفة بحمايتها.

وجاء في بيان المؤسسة: "تعتبر هذه واحدة من أكثر محاولات الاختراق عدوانية وبدأنا في تتبعها الشهر الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه خدمة الإجراءات المضادة للهجمات الإلكترونية استغلال ثغرة أمنية لدينا، ولم يتمكن المجرمون من الوصول إلى المعلومات الحساسة أو البنية التحتية الحيوية لمؤسستنا".

وفي وقت سابق، ذكرت مجموعة المتسللين السيبرانيين في "تيلغرام" أنها نفذت هجوما إلكترونيا على أنظمة المؤسسة.

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وزعم المتسللون أنهم اخترقوا الشبكة الداخلية للمؤسسة الروسية، واستولوا على المستندات والمراسلات في بريد الموظفين ومحطات العمل وأنهم ألحقوا ضررا بأنظمتها.

"روسكومنادزور"، مؤسسة حكومية روسية مهمتها الرقابة على الاتصالات والمعلوماتية والفضاء الإعلامي، وحماية بيانات المواطنين والجهات الروسية من الاختراقات الأجنبية، وقرصنتها.

المصدر: تاس