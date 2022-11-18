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روسيا تسلّح كافة تشكيلاتها الصاروخية بمنظومات "إسكندر- إم" الفريدة من نوعها في العالم

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روسيا تسلّح كافة تشكيلاتها الصاروخية بمنظومات
Globallookpress
صواريخ "إسكندر-إم" الروسية الفريدة من نوعها في العالم
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تسليح كافة تشكيلاتها الصاروخية بمنظومات "إسكندر-إم" الأفضل من نوعها عالميا، تزامنا مع الاحتفال بعيد القوات الصاروخية والمدفعية.

وورد في بيان عن الوزارة: "تحتفل القوات المسلحة الروسية في الـ19 من نوفمبر بيوم القوات الصاروخية والمدفعية، حيث تمت إعادة تسليح جميع تشكيلات الصواريخ بمنظومات "إسكندر-إم" الحديثة، التي لا نظير لها في العالم، كما زودت وحدات المدفعية بنماذج حديثة من المدافع ذاتية الحركة أثبتت فاعليتها في العملية العسكرية" في أوكرانيا.

وأشارت إلى استمرار تزويد القوات براجمات "سميرش" و"تورنادو" و"تورنادو - جي" من عيار 122 و300 مم.

ولفتت إلى أن وحدات المدفعية تستمر في تلقي مدافع 2S-19 Msta-S ذاتية الحركة، القادرة على الرمي المكثف، الذي يشل العدو ويحرمه من إعادة تنظيم صفوفه في ساحة المعركة.

المصدر: نوفوستي

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