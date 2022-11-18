إيرلندا تستدعي السفير الروسي وتقترح تقليص البعثة الدبلوماسية الروسية في دبلن

اقترح البرلمان الإيرلندي تقليص البعثة الدبلوماسية الروسية في دبلن، بعد استدعاء السفير الروسي للخارجية الإيرلندية للاحتجاج على فرض موسكو عقوبات على 52 مسؤولا حكوميا أيرلنديا.

واقترحت لجنة السياسة الخارجية والدفاع في البرلمان الإيرلندي تقليص بعثة السفارة الروسية في دبلن.

وأشار بيان صادر عن اللجنة على الموقع الإلكتروني للبرلمان: "تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية من قبل وزير الخارجية سيمون كواني بعد أن منعت روسيا أعضاء رئيسيين في الحكومة، بمن فيهم رئيس الوزراء ميهول مارتن، ونائبه ليو فارادكار، ووزيرة العدل هيلين ماكنتي، من دخول البلاد بسبب موقف إيرلندا الداعم للعقوبات ضد روسيا".

وأضاف نائب رئيس اللجنة، تشارلي فلاناغان، تعقيبا على العقوبات التي تفرضها روسيا: "تدعو اللجنة إلى طرد عدد من موظفي السفارة الروسية في إيرلندا من البلاد"، وشدد على أن "تعداد موظفي السفارة الروسية في إيرلندا يجب أن يتوافق مع تعداد موظفي السفارة الإيرلندية في موسكو".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت الأربعاء، عن فرض عقوبات على القيادة السياسية الإيرلندية، مشيرة إلى أن دبلن تتصرف وفق "إملاءات بروكسل"، و"تقوم بحملة دعائية عدوانية مناهضة لروسيا" وقد "اتخذت مسارا لتقليص التعاون الثنائي على حساب مصالحها الخاصة".

وأعادت الخارجية الروسية إلى الأذهان حادثة الهجوم على السفارة الروسية في دبلن في مارس من هذا العام، معتبرة أنه العواقب الناجمة عن "الهستيريا المعادية للروس في المجتمع الإيرلندي".

المصدر: تاس