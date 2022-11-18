روسيا ترسل للمنظمات الدولية فيديو إعدام نازيي قوات كييف لأسرى حرب

أعلن رئيس المجلس الروسي لحقوق الإنسان، فاليري فادييف، أنه سيرسل للمنظمات الدولية فيديو إعدام نازيي كييف أسرى الحرب الروس، ويطالب هذه المنظمات بتحقيق دولي في هذه الجريمة وغيرها.

وكتب فادييف في بيانه: "هذه جريمة تقشعر لها الأبدان، وتشكل انتهاكا لجميع الاتفاقيات التي تحظر إساءة معاملة أسرى الحرب، وقواعد القانون الدولي، والأخلاق".

وأشار إلى أنه تلقى مؤخرا ردا من مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على مواد أرسلت سابقا توثق عمليات قتل تعسفية نفذها نازيو كييف، وقصف عبارة مدنية في خيرسون.

وتابع: "سنرسل معلومات حول جرائم الإعدام التي وقعت في ماكييفكا بضواحي مدينة دونيتسك إلى 2000 عنوان، بينها مكتب مفوض حقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، ومنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية، كما سنرسلها مباشرة إلى السياسيين والسفراء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأظهر فيديو مذبحة نفذتها القوات الأوكرانية بحق أسرى روس، حيث حاصر نازيو كييف أحد المنازل تحصن فيه جنود روس، وطالبوهم بالخروج والاستلقاء على الأرض بلا سلاح، وبعد ذلك فتحوا عليهم النار وأعدموهم.

المصدر: RT