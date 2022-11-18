بيسكوف في تصريحات عن نشاطات بوتين وأهم القضايا العالقة

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى العديد من المحادثات الهاتفية الدولية، وأنه سيجري محادثة هاتفية دولية أخرى بعد ظهر اليوم.

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وأفاد المتحدث باسم الكرملين في تصريحاته بأن فلاديمير بوتين سيعقد اجتماع عمل لمجلس الأمن الروسي في 18 نوفمبر، مضيفا أن موضوع الاجتماع سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان طرح في 2 نوفمبر، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، مقترحا خاصا بمناقشة سياسة الدولة لمكافحة المخدرات حتى عام 2030.

وعلق بيسكوف على الدعوات التي تطالب الاتحاد الروسي بمغادرة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بالقول إن روسيا ستواصل التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية بعدم وجود حديث في الوقت الحالي عن قمة بين قادتي روسيا والولايات المتحدة.

وبشأن خط أنابيب السيل الشمالي الذي كان تعرض لتفجير إرهابي، أشار بيسكوف إلى أنه قبل الحديث عن إصلاح فرعي السيل الشمالي، نحتاج إلى انتظار تقييم الضرر، مشددا في هذا السياق على ضرورة معرفة من يقف وراء تفجير حطي أنابيب السيل الشمالي وخاصة أن البيانات التي تؤكد فعل التخريب تتوارد بالفعل.

وبشأن الأزمة الأوكرانية، لفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن الحوار مع الغرب يمكن أن يصبح عنصرا معززا في المفاوضات بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا، وذلك لأن مواقف كييف غير ثابتة.

المصدر: نوفوستي