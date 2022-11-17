اعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن الغرب لا يرغب بأي شكل من الأشكال بالمخاطرة بسبب الصاروخ الأوكراني ومنزعج من سلوك زيلينسكي، محملا عواصم الغرب المسؤولية عن ذلك.

وعلق بوشكوف على مقال لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، حول عدم رضى الناتو المتزايد إزاء سلوك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب حادث الصاروخ في بولندا.

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وذكرت الصحيفة أن رغبة زيلينسكي العنيدة في إقناع المجتمع الدولي بأن أوكرانيا غير متورطة في سقوط الصواريخ فوق قرية بولندية، وعلى الرغم من الأدلة، بدأت تثير غضب الناتو.

وكتب بوشكوف في قناته على "تيلغرام": "العواصم الغربية منزعجة، لكنهم مسؤولون عن ذلك، فهُم من أقنعوا أوكرانيا من خلال سلوكهم، بأنهم سيكونون دائما إلى جانبها".

وأضاف أن كييف "تجاوزت حدودها"، لأن الأمر يتعلق برد فعل الغرب وأمنه.

وخلص إلى القول إنهم لا يريدون المخاطرة بسبب الصاروخ الأوكراني بأي شكل من الأشكال وليس من قبيل الصدفة أنه حتى وارسو أيدت ذلك.

المصدر: نوفوستي