"روسكوسموس" تطمح لإنتاج الأقمار الصناعية بمعدل جهاز واحد يوميا

كشفت مؤسسة "روسكوسموس" عن نيتها الانتقال إلى مرحلة تصنيع الأقمار الصناعية بمعدل قمر صناعي واحد كل يوم.

وقال مدير عام "روسكوسموس" يوري بوريسوف في مقابلة مع وكالة "تاس" إنه بعد الإنتاج التسلسلي للمركبات الفضائية، تخطط روسكوسموس لتصنيع قمر صناعي واحد يوميا.

إقرأ المزيد

وأضاف المسؤول الروسي: "في الوقت الحالي نقوم بإنتاج 15 قمرا صناعيا في العام، ومن المُمكن من الناحية التقنية زيادة مستوى الإنتاج إلى 40 قمرا. لكن هذا لا يكفي. ومع الانتقال إلى الإنتاج التسلسلي، نُخطط لتجميع قمر صناعي واحد يوميا".

وبحسب بوريسوف، من أجل التحوّل إلى الإنتاج الضخم للمركبات الفضائية، ستكون هناك حاجة إلى إعادة هيكلة جذرية للصناعة بأكملها.

وفي هذا الخصوص، من الضروري ضمان الجاهزية العلمية والتكنولوجية والإنتاجية للمؤسسات الرئيسية، وبناء لوجستيات جديدة مع الشركات ذات الصلة، وتدريب الموظفين.

وأردف قائلا: "نتوقع أنه اعتبارا من عام 2026، عندما يتم تنفيذ هذه الأعمال وتجهيز الطاقات الإنتاجية اللازمة، يُمكننا حينها الوصول تدريجيا إلى المؤشرات المُعلنة للإنتاج التسلسلي للأقمار الصناعية الروسية".

يُشار إلى أنه في وقت سابق، أعرب بوريسوف في منتدى الصناعة "فريق المستقبل" عن رأي مفاده أن "الوضع عندما يمكن استكمال قمر صناعي خلال مدة 18 شهرا، هو أمر ليس جيدا، ويجب علينا الاعتراف بوجود ضعف في هذه القضية".

المصدر: تاس