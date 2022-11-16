روسيا تجمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الاقتصادي في أفغانستان

دعت البعثة الدائمة لروسيا في الأمم المتحدة لعقد اجتماع مجلس الأمن "صيغة آريا"، يوم 17 نوفمبر الجاري، لمناقشة منع الانهيار الاقتصادي في أفغانستان وآفاق إعادة إعمار هذا البلد.

وقال بيان المكتب الصحفي للبعثة الروسية يوم الأربعاء: "لا يزال إلغاء تجميد الأصول الأفغانية أمرا بالغ الأهمية من أجل تطبيع الوضع في البلاد، ومنع التضخم الجامح، وتزايد معدلات الفقر والجوع".

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وأشارت البعثة الروسية إلى أن "هذه الأموال ملك للشعب الأفغاني ولا ينبغي استخدامها كوسيلة ضغط".

يشار إلى أنه سيتحدث خلال الاجتماع ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا وسفراء آخرون ومنسق الشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان رامز الأكبروف.

يُشار إلى أنه بعد إعلان الولايات المتحدة قرارها سحب قواتها المسلحة من أفغانستان البلاد، شنّت حركة "طالبان"، عملية واسعة النطاق من أجل فرض سيطرتها على أفغانستان.

وفي 15 أغسطس 2021، دخلت الحركة إلى العاصمة كابول دون قتال. إلى أن أعلنت عن تشكيل الحكومة المؤقتة التي لم تعترف أي دولة بشرعيتها بعد.

المصدر: تاس