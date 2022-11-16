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اتفاقية روسية - بيلاروسية على الشحن البحري دون عوائق

أخبار روسيا

اتفاقية روسية - بيلاروسية على الشحن البحري دون عوائق
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
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وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما بشأن توقيع اتفاقية بين حكومتي روسيا الاتحادية وبيلاروس بشأن تسهيل الملاحة في الممرات المائية الداخلية.

وفي التفاصيل، أصدر رئيس الوزراء الروسي توجيهاته إلى وزارة النقل في البلاد من أجل إجراء محادثات مع الجانب البيلاروسي، وعند التوصل إلى اتفاق، يتم تتويجها بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة نيابة عن الحكومة الروسية.

وأضاف نص المرسوم: "تحدّد هذه الاتفاقية إجراءات وشروط تنفيذ الملاحة في الممرات المائية الداخلية للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي بموجبها، وفقا لتشريعات الدول الأطراف، يُسمح بإبحار السفن التي ترفع الأعلام الأجنبية".

المصدر: نوفوستي

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