بوتين يمنح مدينتين جديدتين لقب "مدينة المجد العسكري"

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مراسيم تمنح لقب "مدينة المجد العسكري" لماريوبول وميليتوبول.

وبحسب المراسيم المنشورة على بوابة المعلومات القانونية، يُمنح هذا اللقب للمدينتين "للشجاعة والصمود والبطولة التي أظهرها المدافعون عن المدينة في النضال من أجل حرية واستقلال الوطن".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، اقترح رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، غينادي كراسنيكوف، في اجتماع للجنة المنظمة بوبيدا، منح مثل هذه الألقاب لماريوبول وميليتوبول على أساس الدراسات التاريخية التي أجرتها أكاديمية العلوم الروسية.

وبعد حصول المدينتين على لقب "مدينة المجد العسكري" يصبح العدد الإجمالي للمدن التي حظيت بهذا اللقب الآن 47 مدينة في روسيا الاتحادية.

المصدر: انترفاكس