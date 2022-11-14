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بوتين يوقع مرسوما ينظم خدمة الأجانب في الجيش الروسي

أخبار روسيا

بوتين يوقع مرسوما ينظم خدمة الأجانب في الجيش الروسي
Sputnik
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أجرى الرئيس فلاديمير بوتين تعديلات على اللائحة الخاصة بإجراءات الخدمة العسكرية، يسمح بموجبها للمواطنين الأجانب بالخدمة في القوات المسلحة الروسية.

نشر الكرملين المرسوم الرئاسي عبر شبكة الإنترنيت في بوابة المعلومات القانونية.

ويحدد المرسوم إجراءات الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية وقت السلم، للمواطنين الروس من حملة الجنسيات الأجنبية، والإقامات الدائمة أو المؤقتة في دول أجنبية، وكذلك المواطنين الأجانب.  

يذكر أن الرئيس بوتين وقع مرسوما سابقا سمح بموجبه للمواطنين الأجانب ذوي عقود الخدمة العسكرية بالحصول على الجنسية الروسية، ومنح الحق ذاته لأزواجهم وآبائهم وأبنائهم.

المصدر نوفوستي

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