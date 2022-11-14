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القوات الروسية تحرر بلدة بافلوفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل

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القوات الروسية تحرر بلدة بافلوفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة "بافلوفكا" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، نتيجة للمعارك العنيدة التي خاضتها القوات المسلحة الروسية.

ويفتح الاستيلاء على هذه القرية الاستراتيجية جسرا لمزيد من هجوم القوات الروسية في دونباس وفقا لما قاله القائمة بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تابع أنه "بدون السيطرة على هذه البلدة، يصبح من الصعب للغاية تحرير أوغلدار، الأمر الضروري لدفع العدو بعيدا عن دونيتسك".

يتبع،

المصدر: نوفوستي

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