شركة "آرموكوم" الروسية تعلن عن مشروع إنشاء بدلة "الرجل الحديدي" للجيش الروسي

أعلن نائب مدير شركة "آرموكوم" للمعدات القتالية والدروع أوليغ فاوستوف، عن مشروع لإنشاء بدلة "الرجل الحديدي" المصنوعة من درع مركبة، لتغطية جسم الجندي بشكل كامل.

وقال ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن صنع "درع" من مواد حديثة تغطي كامل جسم المقاتل مع توفير حماية فعالة ضد الأسلحة الصغيرة: "هذا العمل مخطط ليتم تنفيذه كجزء من مشروع "ليغونير" للجيل الجديد من الجنود الروس في المستقبل، وسيتم النظر في إمكانية تصنيع مثل هذه البدلة المدرعة، ولكن مرة أخرى، ستكون هناك حاجة إلى هيكل خارجي لدعمها".

وأشار فاوستوف إلى أن صنع بدلة "الرجل الحديدي" تغطي جسم المقاتل بالكامل، مثل البطل الخارق الذي يحمل نفس الاسم في أفلام "مارفل" والقصص المصورة، يمثل أولوية لجميع القوى العسكرية الرائدة.

ووفقا له، على الرغم من الرأي السائد بيّن العديد من الخبراء بأن الناس في المستقبل لن يقاتلوا على الإطلاق، وأن الروبوتات والطائرات المسيّرة ستؤدي المهام القتالية بدلا عنهم، سيظل على الشخص أن يشغل مواقع معينة في ساحة المعركة، ستزداد فرص الحياة مع تطور التكنولوجيا العسكرية بشكل كبير.

وقال: "لا يمكن للآلات في حد ذاتها أن تحتل خطوطا وأراضي معينة، وفي أي حال من الأحوال سيضطر أن يدخل شخص إلى هناك للقيام بذلك، بالطبع يجب حمايته قدر الإمكان، وبالتالي فإن جميع الجيوش الرائدة في العالم، ولسنا استثناء يفكرون في إمكانية إنشاء مثل هذا الرجل الحديدي".

وفي وقت سابق، قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "نوفوستي"، إن معدات الجندي من الجيل الجديد المستقبلية، والتي يتم تطويرها لتحل محل مجموعات "راتنيك"، ستسمى "ليغونير".

وأضاف، سيتم تقليص العمل البحثي في ​​المشروع من 2-3 سنوات متوقعة إلى عام واحد لتكتمل بحلول نهاية عام 2023.

كما كشفت الشركة عن تطوير خوذة عسكرية تزن 700 جرام فقط، مضيفة أنه، لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن الإنتاج الضخم لهذه الخوذ.

المصدر: نوفوستي