"فاغنر" السرية تظهر إلى العلن في "عقد مع الوطن" على خط التماس الأكثر سخونة (فيديو)

أماطت قناة "RT" اللثام عن الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر" إحدى الشركات العسكرية الخاصة الأكثر سرية في العالم في الأعوام الماضية.

واستطاع فريق "RT" التغلغل بين قوات "فاغنر" في دونباس ليوثق تحركاتها في فيلم بعنوان "عقد مع الوطن".

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المقاتلون في "فاغنر" الذين يرفضون وصفهم "بالمرتزقة" تحدثوا عن طرق تنظيم عملهم ومشاركتهم في العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأسلوب مساعدتهم لسكان المناطق المحررة.

ويؤكد الفيلم الوثائقي أن شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، هي "مكان يجمع وطنيين حقيقيين من مقاتلين محترفين يحدوهم حافز عال، ويعتبرون هذا العمل أولوية في حياتهم".

ويشير أحد مقاتلي "فاغنر" إلى النقطة المهمة بالنسبة له ولزملائه:"أولا وقبل كل شيء بالنسبة لنا، هو الانضباط. يعلم الجميع إلى أين يذهبون، وماذا سيفعلون هنا، ولماذا هم متواجدون هنا. لقد تم وضعنا بمهمة وأكملناها".

ويعرض الفيلم ماتملكه "فاغنر" من معدات وتجهيزات بما فيها وحدات دفاع جوي خاصّة بها.





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وفي السياق ذاته، قالت رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، في تعليقها على الفيلم الوثائقي: "هذه واحدة من أكثر المنظمات سرية في المجال العسكري. لكن تم استثناء طاقم فيلم RT: التقى مؤلف الفيلم، أندريه ياشينكو، والمخرج فلاديسلاف ريتكوف مع مقاتلي هذه الوحدة على خط المواجهة في دونباس.

وأضافت سيمونيان: "ستشاهدون في الفيلم لقطات حصرية للمعارك التي خاضتها الشركة العسكرية الخاصة، بما في ذلك أعمال مجموعاتها الهجومية والاستطلاع والدفاع الجوي".

كما روى المقاتلون كيف يتم تنظيم عمل وحدتهم، وما هي متطلبات الجنود وكيف يساعدون سكان المناطق السكنية التي حرروها.

المصدر: RT