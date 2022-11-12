متحدث: مدينة غينيتشيسك ستصبح مؤقتا العاصمة الإدارية لمقاطعة خيرسون

قال ألكسندر فومين، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة مقاطعة خيرسون أن مدينة غينيتشيسك ستصبح مؤقتًا العاصمة الإدارية للمقاطعة.

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وقال فومين في تصريح لوكالة "نوفوستي" إن "جميع السلطات الرئيسية تتركز في غينيتشيسك".

وتقع غينيتشيسك في جنوب مقاطعة خيرسون مقابل اللسان الرملي "أراباتسكايا ستريلكا" على شواطئ بحر آزوف، وتعتبر منتجعا وميناء.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم الانتهاء من نقل القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، حيث تقع مدينة خيرسون، إلى الضفة اليسرى.

المصدر: نوفوستي