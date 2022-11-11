السفير الروسي لدى واشنطن: القرار الأمريكي برفع القيود عن البعثات الدبلوماسية الروسية خطوة صحيحة 

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف القرار الأمريكي برفع القيود المفروضة عن البعثات الدبلوماسية الروسية خطوة بالاتجاه الصحيح

وقال إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية برفع القيود المالية عن البعثات الدبلوماسية الروسية، رغم أنه جاء متأخرا ، إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك ردا على سؤال لأحد الصحفيين.

وتابع "أملنا في أن تدرك البنوك بشكل صحيح إشارة الجهة الرقابية المالية، وأن تتوقف عن عرقلة التحويلات اللازمة لضمان سير عمل المؤسسات الأجنبية الروسية بشكل طبيعي".

المصدر: تاس