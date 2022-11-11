السفير الروسي لدى واشنطن: القرار الأمريكي برفع القيود عن البعثات الدبلوماسية الروسية خطوة صحيحة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u5k1
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف القرار الأمريكي برفع القيود المفروضة عن البعثات الدبلوماسية الروسية خطوة بالاتجاه الصحيح
وقال إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية برفع القيود المالية عن البعثات الدبلوماسية الروسية، رغم أنه جاء متأخرا ، إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك ردا على سؤال لأحد الصحفيين.
وتابع "أملنا في أن تدرك البنوك بشكل صحيح إشارة الجهة الرقابية المالية، وأن تتوقف عن عرقلة التحويلات اللازمة لضمان سير عمل المؤسسات الأجنبية الروسية بشكل طبيعي".
المصدر: تاس