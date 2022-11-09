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مصرع نائب حاكم منطقة خيرسون في حادث سيارة

أخبار روسيا

مصرع نائب حاكم منطقة خيرسون في حادث سيارة
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كيريل ستريموأوسوف (1976-2022)
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لقي نائب حاكم منطقة خيرسون كيريل ستريموأوسوف مصرعه في حادث سيارة حسبما أفاد المكتب الصحفي لحاكم المنطقة.

وستريموأوسوف هو شخصية سياسية ونائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، ورئيس لجنة الإنقاذ للسلام والنظام، وهي السلطة الإدارية والتنفيذية في إقليم خيرسون، والتي شكلتها الجمعية التأسيسية في 10 مارس 2022، قبل انضمام المنطقة إلى حدود روسيا.

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وكان ستريموأوسوف عضوا في الحزب الاشتراكي الأوكراني، وفي عام 2009 أسس وكالة أنباء "تافريا"، حيث كان ناشطا في منظمة مفهوم الأمن العام KOB.

وهو من مواليد 26 ديسمبر 1976 في قرية غولموفسكي بمنطقة غورلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. وقد تخرج كيريل ستريموأوسوف من أكاديمية "ترنوبل" للاقتصاد الوطني، وعمل مفتشا للأسماك بمنطقة خيرسون، سرعان ما ترقى إلى رتبة رئيس هيئة فحص الأسماك في غينيتشيسك.

كان عضوا في صفوف حزب "ديرجافا" الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه مؤيد لروسيا، شارك بشكل نشط في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في صف القوات الروسية. وفي 7 مايو الماضي صرح بأن المنطقة تسعى جاهدة لتصبح إحدى مناطق الأراضي الروسية: "نعتزم العيش كجزء من روسيا، وسنشبه كيانا قريبا من شبه جزيرة القرم من حيث وتيرة التنمية. ستسعى المنطقة جاهدة لتصبح كيانا من ضمن كيانات الاتحاد الروسي، ولن يجبر أحد على أي شيء، لكن يجب أن تعود الأراضي الروسية إلى موطنها التاريخي والثقافي والقيمي".

المصدر: RT

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