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تقديرا "للجسارة الجماعية".. بوتين يمنح فوج قاذفات جوية رتبة فخرية

أخبار روسيا

تقديرا
ria.ru
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رتبة "الحرس" الفخرية لفوج قاذفات القنابل 277، وذلك وفق مرسوم نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

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وجاء في المرسوم الرئاسي: "على الجسارة الجماعية والشجاعة والثبات التي أظهرها أفراد الفوج في العمليات القتالية لحماية مصالح الوطن والدولة في النزاعات المسلحة، قررت: منح رتبة "الحرس" الفخرية لفوج ملافسكي للقاذفات 277، ومن الآن فصاعدا يسمى: فوج الحرس ملافسكي للقاذفات 277".

يشار إلى أن الفوج الجوي 277، مسلح بقاذفات الخطوط الأمامية من طرازي "سو -24 إم" و"سو – 34"، ويتمركز هذا الفوج في إقليم خاباروفسك.

قاذفات الخطوط الأمامية "سو -24 إم" و"سو – 34" تنتمي إلى الطيران التكتيكي وتستخدمها بنشاط القوات الجوية الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لضرب المنشآت العسكرية والمعدات والقوى البشرية للعدو.

المصدر: نوفوستي

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