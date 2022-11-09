تقديرا "للجسارة الجماعية".. بوتين يمنح فوج قاذفات جوية رتبة فخرية

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رتبة "الحرس" الفخرية لفوج قاذفات القنابل 277، وذلك وفق مرسوم نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

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وجاء في المرسوم الرئاسي: "على الجسارة الجماعية والشجاعة والثبات التي أظهرها أفراد الفوج في العمليات القتالية لحماية مصالح الوطن والدولة في النزاعات المسلحة، قررت: منح رتبة "الحرس" الفخرية لفوج ملافسكي للقاذفات 277، ومن الآن فصاعدا يسمى: فوج الحرس ملافسكي للقاذفات 277".

يشار إلى أن الفوج الجوي 277، مسلح بقاذفات الخطوط الأمامية من طرازي "سو -24 إم" و"سو – 34"، ويتمركز هذا الفوج في إقليم خاباروفسك.

قاذفات الخطوط الأمامية "سو -24 إم" و"سو – 34" تنتمي إلى الطيران التكتيكي وتستخدمها بنشاط القوات الجوية الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لضرب المنشآت العسكرية والمعدات والقوى البشرية للعدو.

المصدر: نوفوستي