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دورات في التربية العسكرية في المدارس الروسية اعتبارا من العام الدراسي المقبل

أخبار روسيا

دورات في التربية العسكرية في المدارس الروسية اعتبارا من العام الدراسي المقبل
Globallookpress Victor Lisitsyn
صورة أرشيفية
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صرح وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف اليوم الأربعاء بأن دورة التربية العسكرية الأساسية في المدارس ستبدأ اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

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جاء ذلك في تصريحات للوزير عقب اجتماعه مع لجنة التحكيم الفخرية لجائزة المعرفة التعليمية، حيث تابع أنه يجري الآن الاستعداد حتى الأول من يناير، حينما سيتم "تجربة هذه الدورة".

وكان من الواضح في وقت سابق، من خلال رد وزير التعليم على رئيس فصيل "روسيا العادلة-من أجل الحقيقة" سيرغي ميرونوف في مجلس الدوما الروسي، أن الوزارة تطور دورة تدريبية منفصلة للتربية العسكرية الأساسية في المدارس والكليات الروسية لتدريب المواطنين على المعارف الأساسية في مجال الدفاع (بواقع 35 ساعة على مدى 5 أيام).

المصدر: تاس

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