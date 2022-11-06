مستشار الرئيس الروسي: مكافحة الاحتباس الحراري تتطلب جهودا متضافرة

أكد مستشار الرئيس الروسي لشؤون المناخ، رسلان إيديلغيرييف، في كلمته بمؤتمر المناخ الدولي في شرم الشيخ، أن مكافحة الاحتباس الحراري تتطلب جهودا متضافرة حول العالم.

وأضاف أن البشرية تواجه اليوم العديد من التحديات، بما فيها ضرورة مكافحة الاحتباس الحراري التي تتطلب جهودا متضافرة.

وقال: "تنطلق روسيا من أنه برعاية مصر، ستتمكن الدول الآسيوية والإفريقية من التعبير عن تطلعاتها ومواقفها تجاه أجندة المناخ، بما في ذلك بمجال التمويل".

وأكد أن روسيا ملتزمة بالتعاون العملي وغير المسيس لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع في البلدان النامية والأقل نموا.

وجدد إيديلغيرييف التأكيد على أن موسكو عازمة على الاستمرار في تزويد البلدان الأكثر احتياجا وخاصة في القارة الإفريقية، بالأغذية والأسمدة وغيرها من المنتجات الحيوية.

وهنأ إيديلغيرييف مصر بتسلم رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (COP27).

🏞🇷🇺 ان وفد روسيا الاتحادية برئاسة مستشار الرئيس الروسي لشئون تغيير المناخ روسلان ايديلغيرييف يشارك في المراسم الافتتاحية لمؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ.#روسيا_مصرpic.twitter.com/Mzr8kBMlVd — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) November 6, 2022

وقال مصدر في مكتب إيديلغيرييف إنه سيجري محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش المؤتمر، ويعتزم عقد عدة اجتماعات ثنائية أخرى.

المصدر: RT