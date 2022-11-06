البطريرك كيريل: مخاطر المرحلة الحالية تهدد روسيا وجوديا

حذر البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، من أن البلاد تواجه اليوم أخطارا تحمل تهديدا وجوديا لها.

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وقال كيريل اليوم الأحد بعد مراسم تقديس كنيسة الأمير فلاديمير في بالاشيخا بضواحي موسكو، والتي تعتبر الكنيسة "الرئيسية" لأفراد الحرس الوطني الروسي: "تواجه البلاد أخطارا من قبيل تلك التي تتحدى وجود بلدنا ذاته. واليوم نمر بمثل هذه الأخطار".

وتابع: "ونسأل الرب كما نسأل ملكة السماء، التي نؤمن بأنها تحمي كل روسيا بغطائها، أن تنقذ شعبنا وجميع شعوب روسيا من شر الصراع الداخلي المفروض (علينا) من الخارج".

وأضاف البطريرك أن القوى الأجنبية ذات السطوة التي فرضت الصراع الأهلي على شعوب روسيا، تهدف إلى إضعاف أوكرانيا وبيلاروس وروسيا.

المصدر: "نوفوستي"