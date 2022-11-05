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أنطونوف يتفقد المقار الدبلوماسية الروسية المغلقة في سان فرانسيسكو

أخبار روسيا

أنطونوف يتفقد المقار الدبلوماسية الروسية المغلقة في سان فرانسيسكو
Globallookpress
السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف
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تفقد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف المقار الدبلوماسية الروسية التي جمدتها الحكومة الأمريكية في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا.

وأفادت وكالة "تاس" بأن السفير الروسي أجرى جولة في مقر إقامة القنصل العام الروسي وزار مبنى القنصلية العامة في سان فرانسيسكو.

الجدير بالذكر أن هذه المقار مغلقة بقرار من السلطات الأمريكية منذ عام 2017.

وذكر أنطونوف أنه قبل وصوله إلى سان فرانسيسكو، طلبت السفارة الروسية في واشنطن الإذن بزيارة الموقعين المذكورين، من وزارة الخارجية الأمريكية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض القاطع.

وأضاف: "ومع ذلك، قمنا بتفقد هذا العقار المجمد. ولم نلحظ وجود أي أضرار فيه، والستائر هناك مسدولة على النوافذ المغلقة ولا توجد سيارات أخرى، والمباني فارغة".

المصدر: Lenta.ru

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