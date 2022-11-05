سلطات خيرسون: قوات كييف تستعد للهجوم على المقاطعة

أعلن نائب حاكم مقاطعة خيرسون الروسية كيريل ستريموسوف، أن القوات الأوكرانية تستعد للهجوم على المقاطعة، وبدأت تقدمها نحو خطوط الجبهة.

وأشار إلى تكثيف قصف القوات الأوكرانية للمواقع الروسية في قطاع نيكولاييف، وعلى طول خط الجبهة الممتد من أليكساندروفكا إلى بلاغوداتنويه.

وتابع: "تحرّك رتلان من الآليات العسكرية من بيريزنيغوفاتوي باتجاه خط التماس وتوجهت حوالي 20 منها نحو دافيدوف برود".

وأضاف: توجه رتل عربات مدرعة إلى قطاع سنيغيري، وتم نقل مشاة إلى بيريزنيغوفاتي بشاحنات "أورال".

المصدر: نوفوستي