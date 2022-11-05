خبير: شولتس متحفظ على توريد أسلحة ألمانية فتاكة لأوكرانيا

أكد الباحث الروسي فلاديسلاف بيلوف أن موقف ألمانيا تجاه أزمة أوكرانيا معاد لروسيا، إلّا أن المستشار أولاف شولتس متحفظ على إمداد كييف بأسلحة معينة.

واعتبر بيلوف، رئيس مركز البحوث الألمانية في "معهد أوروبا" التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في حديث لـ"نوفوستي": "شولتس سيتصرف بصيغة تكون مناسبة لألمانيا".

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وأضاف أن "موقف ألمانيا مناهض لروسيا، ولكن فيما يتعلق بالأسلحة الفتاكة، أؤكد أن شولتس لا يزال لديه سياسة معيّنة هنا".

وقال: "سوف يوصلونها، ولكن ليس الآن، هم بجميع الأحوال يسلمون كييف، ولكن لا تزال هناك بعض عناصر التأخير، وهذا بالطبع يصب في مصلحتنا، أي أن أوكرانيا لا تتلقى هذا الكم من الأسلحة الألمانية كالتي تتلقاها من جانب الولايات المتحدة".

واستعرض مسألة توريد الدبابات، موضحا أن الحكومة الألمانية بقيادة شولتس، تنتهج سياسة مقيّدة، على عكس مطالب المعارضة وشركائها في التحالف.

المصدر: نوفوستي