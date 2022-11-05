خبيرة: دول الناتو الأوروبية مشحونة بمعاداة روسيا

أكدت المحللة السياسية الروسية، ناتاليا إيريمينا، أن الدول الأوروبية لا تتمتّع بالقدر اللازم من السيادة لتغيير موقفها تجاه روسيا.

وعلّقت إيريمينا، وهي أستاذة قسم الدراسات الأوروبية في كلية العلاقات الدولية بجامعة بطرسبورغ الروسية بحديث لـRT، على تصريح الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، قائلة: "الدول التي تنتهج سياسة عدوانية تجاه روسيا تنتمي إلى الناتو، هذا هو حال معظم دول الاتحاد الأوروبي".

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وأضافت: "هم يتعاونون بشكل مكثف مع الولايات المتحدة في قضايا السياسة المعادية لروسيا، بما فيها العقوبات ضد روسيا. وبهذا المعنى، فهم أقل حرّية، لأن لديهم ترتيبات واتفاقيات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. العديد من الدول الأوروبية ليس لديها موقف مشترك وواضح تجاه روسيا والنزاع في أوكرانيا بشكل خاص".

وقالت: "من ناحية أخرى، هناك دول تقوم باختبار الوضع ... وتبحث كيفية تصرفها".

المصدر: RT