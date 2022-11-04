لافروف يطلع الجانب الإماراتي على سير العملية الروسية في أوكرانيا

أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع الجانب الإماراتي في أبو ظبي، سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والجانب الإنساني هناك، والوضع في سوريا، واليمن، وليبيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بحث الجانبان بشكل مفصل الوضع في أوكرانيا وأطلع لافروف القيادة الإماراتية على سير تنفيذ أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، والخطوات التي تتخذها روسيا لمعالجة الوضع الإنساني هناك".

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كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الروسية الإماراتية، وأكدا تمسك موسكو وأبو ظبي بتعزيز التعاون متعدد الأوجه بين البلدين.

وأكدا أهمية استمرار الحوار السياسي، وتوسيع العلاقات التجارية وضمان وتيرة إيجابية لرفد التجارة البينية، التي سجلت 3 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وبحث الجانبان الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وزار لافروف، أبو ظبي يومي 3 و4 من الشهر الجاري، حيث التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان أحمد الجابر.

المصدر: نوفوستي