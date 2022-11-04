أول تعليق لأسير روسي بعد عودته من أوكرانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3x4
أكد أحد الجنود الروس الذين تمت استعادتهم من الأسر الأوكراني أمس الخميس أنه ما زال لا يصدق أن كل المعاناة قد انتهت بالنسبة له.
وقال عسكري روسي يدعى مكسيم لدى نزوله من الطائرة ولقائه ذويه: "أنا سعيد، سعيد للغاية لأنني تمكنت من العودة. لا أزال في حالة صدمة. لم أمض وقتا طويلا (في الأسر)، كنت أستعد لفترة أطول".
ورفض مكسيم الحديث عن الوقت الذي قضاه في الأسر، ولدى سؤاله عن ظروف الاعتقال أجاب بإيجاز: "لقد أطعموهم قدر استطاعتهم. لم نمت جوعا".
وأعلنت الدفاع الروسية أنه تمت الخميس عملية لتبادل الأسرى أطلق نتيجتها سراح 107 من العسكريين الروس المحتجزين لدى أوكرانيا.
المصدر: RT