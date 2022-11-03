سلسلة انفجارات تهز ميليتوبول

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بسماع دوي حوالي 5-6 انفجارات قوية في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وذكر المراسل، أن سلسلة من الانفجارات دوت خلال عشر دقائق أي بين الساعة الخامسة والأربعين دقيقة والساعة الخامسة والخمسين دقيقة من الصباح.

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من جانبها قالت إدارة المدينة، إن ذلك كان صدى عمل وسائط الدفاع الجوي الموجودة في المنطقة.

وأضاف مصدر في الإدارة: "عملت منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي. يرجى المحافظة على الهدوء، ولا شيء يهدد أمن المدينة".

يشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه، من بين المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا عقب الاستفتاء الذي تم مؤخرا.

المصدر: نوفوستي