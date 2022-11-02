بوتين: سيفاستوبول تتطور وفقا للخطة
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3ii
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوزيف إن المدينة تتطور ضمن الخطط المعتمدة وتتلقى كل المساعدة اللازمة من المركز الفيدرالي بالكامل.
وقال بوتين في بداية الاجتماع" سيفاستوبول تتلقى من المركز الاتحادي، والميزانية الاتحادية كامل المساعدة والدعم اللازمين في إطار برامج تطوير المدنية ".
"أقترح أن نبدأ اجتماعنا مع القضايا التقليدية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في سيفاستوبول. بشكل عام ، تتطور المدينة في إطار الخطط التي تم اعتمادها، واتفقنا عليها سابقا".
المصدر: ريا نوفوستي.