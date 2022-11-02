بوتين: سيفاستوبول تتطور وفقا للخطة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوزيف إن المدينة تتطور ضمن الخطط المعتمدة وتتلقى كل المساعدة اللازمة من المركز الفيدرالي بالكامل.

وقال بوتين في بداية الاجتماع" سيفاستوبول تتلقى من المركز الاتحادي، والميزانية الاتحادية كامل المساعدة والدعم اللازمين في إطار برامج تطوير المدنية ".

"أقترح أن نبدأ اجتماعنا مع القضايا التقليدية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في سيفاستوبول. بشكل عام ، تتطور المدينة في إطار الخطط التي تم اعتمادها، واتفقنا عليها سابقا".

المصدر: ريا نوفوستي.