أقيمت صباح اليوم الأربعاء مراسم تنصيب أعلام الكيانات الجديدة المكونة لروسيا في صالة الأعلام في مجلس الاتحاد الروسي.

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وتم تثبيت الرموز الرسمية لجمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومنطقة زابوروجيه، ومنطقة خيرسون في معرض أعلام مجلس الاتحاد من قبل جنود حرس الشرف.

وفي كلمتها أمام الحضور، قالت رئيسة مجلس الاتحاد، فالنتينا ماتفيينكو أمام الحضور: "أصبح لدينا الآن 89 منطقة، ووفقا للتقاليد، ستحتل أعلامهم الآن مكانها الصحيح في معرض الأعلام بالمجلس. في رأيي أن رمزية الحدث في إقامته عشية يوم الوحدة الوطنية، العطلة التي توحد جميع سكان بلدنا متعدد الجنسيات، والتي تذكّر بأهم صفحات التاريخ الروسي.

لا يساورني شك في أن إعادة توحيد منطقة دونباس وزابوروجيه وخيرسون مع روسيا ستدرج في سجلات تاريخ وطننا، وهو حدث مهم ومبهج للغاية، طال انتظاره".

المصدر: RGRU