"استدعاء الخريف" للتجنيد في روسيا يبدأ متأخرا عن موعده بشهر

بدأت حملة التجنيد الخريفية في روسيا بعد شهر من موعدها المعتاد بسبب عبء العمل في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية بسبب إجراءات التعبئة الجزئية.

ووفقا لمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنشور في 30 سبتمبر الماضي، فسيتم استدعاء 120 ألف مجند في الفترة من 1 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر، بالتزامن مع إقالة الأفراد العسكريين الذين تم استدعاؤهم العام الماضي وأوفوا بخدمتهم العسكرية وفقا للشروط المحددة هذا العام.

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وأوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن التأخير في بداية التجنيد هذا العام مرتبط بارتفاع عبء العمل في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري بسبب التعبئة الجزئية، ووفقا للممثل مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية التابعة لهيئة أركان القوات المسلحة الروسية فلاديمير تسيمليانسكي فإن عدد الذين سيتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية هذا العام يقل بـ 7.5 ألف عن العام الماضي، مؤكدا أنه حتى أثناء العملية العسكرية الروسية الخاصة، فإن هذا الرقم يلبي تماما احتياجات هياكل السلطة في الدولة.

كذلك أكد رئيس الهيئة التنظيمية لمديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية يفغيني بوردينسكي على أن المجندين الذين يتم استدعاؤهم الآن لن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا: "لن يتم إرسال المجندين الذين تم استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية إلى أي وحدات عسكرية على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك أو منطقتي زابوروجيه وخيرسون، ولن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا".

المصدر: تاس