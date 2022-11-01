انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي للوحدة الرابعة في محطة زابوروجيه النووية بسبب تفجير

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الانفجار الذي وقع قرب محطة زابوروجيه للطاقة النووية يوم الأحد أدى إلى فصل خط الكهرباء عن وحدة الطاقة الرابعة بالمحطة.

وأشارت الوكالة إلى أن الحادث وقع نتيجة انفجار لغم، لكنها لم تحدد من يقف وراءه.



وقالت المنظمة في بيان "وقع انفجار لغم خارج محيط زابوروجيه يوم أمس، مما أدى إلى قطع خط الكهرباء الرئيسي لوحدة الطاقة الرابعة. وهي الآن تتلقى الكهرباء من أجل التشغيل الضروري في مجال الأمن من خلال خط احتياطي".



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن المدفعية الأوكرانية أطلقت ثلاث مرات خلال اليوم على إنرجودار والأراضي المجاورة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، وتم اسقاط 10 قذائف، مشيرة إلى أن وضع الإشعاع في محطة زابوروجيه كان طبيعيا.

المصدر: نوفوستي