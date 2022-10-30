سوء الأحوال الجوية يتسبب بإلغاء وتأجيل نحو 50 رحلة في مطارات العاصمة الروسية

ذكرت لوحة بيانات موقع "ياندكس" الروسي، إلغاء وتأجيل نحو 50 رحلة جوية، اليوم الأحد، من مطارات العاصمة الروسية، في فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي التفاصيل، تم في مطار فنوكوفو، تأجيل 15 رحلة وإلغاء رحلتين، في حين تأجلت 30 رحلة في دوموديدوفو، بينما تأجلت 5 رحلات في شيريميتيفو وألغيت فيه 6 رحلات.

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وبحسب "ياندكس"، لا توجد رحلات مؤجلة أو ملغاة في مطار جوكوفسكي.

يشار إلى أنه في وقت سابق، قال الخبير الروسي الرائد في مركز "فوبوس" للطقس، ألكسندر سينينكوف، لوكالة أنباء "تاس"، إن جبهة الغلاف الجوي الباردة ستجلب الأمطار مع الصقيع إلى منطقة العاصمة ليلة 31 أكتوبر الجاري، وستنخفض درجة الحرارة إلى صفر درجة مئوية.

المصدر: تاس